Как информирует «НБН», данную информацию обнародовали сегодня российские средства массовой информации.

Отмечается, что после того, как произошла отставка Евменова, обязанности главкома ВМС России возлегли на командующего Северным флотом Александром Моисеевым.

Российские средства массовой информации утверждают, что назначение Моисеева «уже было доведено до личного состава», однако уволенный Евменов пока что числится на сайте Министерства обороны главнокомандующим.

В сообщении одного из СМИ говорится, что несмотря на то, что он продолжает еще числиться на сайте Минобороны, в Адмиралтействе мнение является однозначным. Все убеждены, что в свой кабинет он не вернется больше.

Пока что режим РФ официально не делал никакого заявления о смене главкома ВМФ России.

Должность главнокомандующего ВМФ России с мая 2019 года занимал именно Евменов. После того, как началось полномасштабное вторжение в Украину, Евменов попал под санкции Соединенных Штатов Америки, ЕС, Соединенного Королевства и прочих.

Напоследок добавим, что данная отставка была осуществлена на фоне весомых потерь Черноморского флота России вблизи полуострова Крым.

Напомним, не так давно мы уже писали о том, что бойцы ГУР уничтожили в Крыму судно «Сергей Котов».