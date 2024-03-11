Активисты «Кибер Сопротивления» перехватили переписку главы парламента РФ с российским лидером, в которой он предлагает после псевдовыборов в РФ усилить контроль в стране и конфронтацию с Западом.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС.

Фото – sprotyv.mod.gov.ua

Из письма главы Госдумы, датированном 30 ноября 2023 года, известно, что никто в правящих кругах государства-террориста не сомневается в «переизбрании» диктатора на пост президента. Володин пишет Путину, что РФ нуждается в трансформации и предлагает после фейковых выборов внедрить «дезападизацию».

Предложенная политиком концепция предусматривает переход всех сырьевых отраслей в собственность государства, суверенизацию науки, искусства и культуры, усиление цензуры, в частности на телевидении и в интернете, а также решение вопроса оппозиционных движений.

Володин пишет, что комитеты Госдумы готовы начать работу над написанием законопроектов по всем заявленным им направлениях.

Ранее СМИ сообщили, что за несколько часов до смерти оппозиционера Алексея Навального в ИК глава Кремля согласился обменять его.