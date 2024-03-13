В интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву глава Кремля заявил, что «цель» прорыва бойцов «ЛСР», РДК и Сибирского батальона на территорию государства-террориста – сорвать президентские выборы либо помешать нормальному процессу голосования россиян, информирует «НБН» со ссылкой на агентство «РИА Новости».

По словам президента-агрессора, рейд российских добровольцев в РФ якобы является «попыткой что-то показать» на фоне неудач ВСУ на поле боя. Путин добавил, что Украина никаких заявленных целей в прошлом году «не достигла».

По версии диктатора, прорывом российской границы Киев якобы хотел «получить козырь» для обмена территориями в ходе переговорного процесса с Москвой в будущем. В очередной раз глава РФ отметил, что Кремль готов к диалогу с «учетом реалий, которые сложились на земле».

Напомним, что в Легионе «Свобода России» 12 марта делали заявление о цели рейда добровольцев на территорию государства-террориста.