В интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву диктатор сообщил, что россияне готовы к ядерной войне и будут применять соответствующее вооружение, если речь пойдет о существовании их государства и появится угроза «нанесения ущерба суверенитету и независимости» РФ.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

Диктатор напомнил, что государство-террорист владеет ядерным морским, наземным и воздушным оружием. Военный преступник отметил, что такая триада есть и у США, однако его страна в этом «гораздо больше продвинулась». Российский лидер уточнил, что по зарядам и носителям у Москвы со Штатами якобы паритет, однако российская триада «более современная».

Также в интервью глава Кремля прокомментировал прорыв государственной границы, сообщив «цель» рейда российских добровольцев в РФ. Путин также упомянул о переговорах с Украиной.