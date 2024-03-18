Во время пресс-конференции по итогам президентских выборов лидер россиян впервые высказался о внезапной смерти своего главного политического оппонента в исправительной колонии, информирует «НБН» со ссылкой на издание Meduza.

Глава Кремля заявил, что оппозиционер «ушел из жизни», что всегда является печальным событием, отметив, что в РФ были и другие случаи смертей людей в местах лишения свободы. По словам Путина, такое неоднократно было и в США.

Диктатор сообщил, что за несколько дней до гибели политика он согласился обменять его на «некоторых людей», которые являются заключенными в странах Запада. По версии российского лидера, он хотел, чтобы его личный враг оставался там и не возвращался в РФ, однако «произошло, как произошло».

Ранее СМИ сообщали подробности обмена Навального на Вадима Красикова, который так и не состоялся.