О том, что у Сил Обороны Украины не выйдет выстроить систему ПВО, подобную «Железному куполу», работающему в Израиле (тактическая система, созданная для защиты от ракет, и «покрывающая» каждым комплексом до 1 500 километров неба), то есть соответствующую текущей обстановке в стране, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованное в официальном X-аккаунте Elysee.

В частности, Макрон объяснил вышеописанную невозможность тем, что европейские страны-партнеры Украины весьма ограничены, как в ресурсах, так и в возможностях, если провести сравнение с прямым союзником Израиля — Соединенными Штатами Америки.

Кроме того, президент Франции отдельно напомнил — Израильское государство формировало свою систему ПВО в течение десятилетий, активно вкладывая в данный тип обороны громадные объемы средств.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Макрон отреагировал на обвинения Шойгу в косвенной причастности Франции к подмосковному теракту в «Крокус Сити Холл».