В интервью Fakt глава Польши сообщил, что размещение ядерного оружия на территории его государства является предметом диалога Варшавы и Вашингтона. В частности, польские власти сообщили США о готовности пойти на такой шаг, информирует «НБН».

По словам польского лидера, к этому Варшаву подтолкнула милитаризация района Кенигсберга россиянами, а также перемещения Кремлем своего ядерного оружия на территорию Республики Беларусь.

Дуда напомнил, что его страна – член Североатлантического Альянса и имеет обязательства перед блоком в сфере обороны. Поэтому если союзники НАТО примут решение о размещении ядерного оружия на территории его государства для усиления восточного фланга организации, Варшава готова к такому шагу.

Напомним, что в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин угрожал Западу нанесением ядерного удара. Французский президент Эммануэль Макрон прокомментировал заявления главы Кремля и дал ему совет.