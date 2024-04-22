В интервью Fakt глава Польши сообщил, что размещение ядерного оружия на территории его государства является предметом диалога Варшавы и Вашингтона. В частности, польские власти сообщили США о готовности пойти на такой шаг, информирует «НБН».
По словам польского лидера, к этому Варшаву подтолкнула милитаризация района Кенигсберга россиянами, а также перемещения Кремлем своего ядерного оружия на территорию Республики Беларусь.
Дуда напомнил, что его страна – член Североатлантического Альянса и имеет обязательства перед блоком в сфере обороны. Поэтому если союзники НАТО примут решение о размещении ядерного оружия на территории его государства для усиления восточного фланга организации, Варшава готова к такому шагу.
Напомним, что в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву российский лидер Владимир Путин угрожал Западу нанесением ядерного удара. Французский президент Эммануэль Макрон прокомментировал заявления главы Кремля и дал ему совет.
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