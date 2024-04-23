Издание Рronews, ссылаясь на источники в греческом правительстве, заявило, что Афины готовы предоставить Украине установки ПВО, однако при выполнении США двух условий, информирует «НБН».

Власти Греции готовы передать Киеву одну батарею Patriot Pac 3, которая сможет сбивать баллистические ракеты взамен на гарантии безопасности от США из-за угрозы со стороны Турции, не уточняя, какие именно.

Кроме того, греческое руководство хочет получить от Вашингтона денежную компенсацию за отправленные Украине комплексы противовоздушной обороны из пакета помощи Киеву, который должен принять Сенат. Также рассматривается вариант передачи Афинам ЗРК Patriot из американских резервов.

По данным журналистов, Украина может получить от Греции одну батарею Patriot, однако в будущем стране могут предоставить и другую.

Ранее британское издание Financial Times заявило, что лидеры Евросоюза и НАТО давят на руководство Греции и Испании, чтобы страны отправили в Украину больше систем ПВО.