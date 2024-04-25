Соратник Путина в ходе выступления на VII Всебелорусском народном собрании в Минске предложил коалиции западных государств «сыграть вничью» со страной-агрессором, в противном случае война якобы может закончиться исчезновением Украины, пишет «НБН».

По словам белорусского диктатора, Запад умышленно затягивает войну, а также превращает Украину в «наркомана», держит ее на поводке обещаний новой дозы поставок оружия и финансирования.

Самопровозглашенный президент РБ считает, что сегодня открытое вооруженное противостояние, в частности с нанесением ядерных ударов, может начаться из-за «любого неосторожного слова или движения».

При этом Лукашенко добавил, что он «не запугивает», а сообщает информацию, учитывая «очень серьезную обстановку».

Ранее нелегитимный президент Беларуси объяснил, почему его страна не будет воевать с Украиной.