В аналитическом материале ISW отмечается, что в четверг, 2 мая, глава Кремля встретился в своей усадьбе в Ново-Огарево с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Путинский чиновник проинформировал президента о «вкладе» его региона в так называемую «СВО», пишет «НБН».

В течении двух прошлых лет глава Тульской области не раз становился на сторону владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пытаясь содействовать увольнениям в оборонном ведомстве. Встреча с Путиным, как считают американские эксперты, это попытка завоевать расположение российского лидера. Чиновник, возможно, надеется заменить Шойгу на должности руководителя МО РФ.

В ISW также обратили внимание на то, что после ареста заместителя главы Минобороны Тимура Иванова диктатор, вероятно, намеренно обнародовал свою встречу с губернатором тульской области. Не исключено, что глава Кремля хотел наказать министра за недостижение его военных целей и приуменьшить влияние Шойгу, уравновешивая его соперниками.

1 мая руководитель оборонного ведомства заявлял, что РФ для поддержания необходимого темпа наступления нужно увеличить объемы и качество вооружений. По мнению аналитиков, это высказывание главы Минобороны – его попытка переложить ответственность за неудачи оккупантов на фронте на отдельных российских политиков.

Ранее в ISW рассказали, что стоит за арестом зама Шойгу Тимура Иванова.