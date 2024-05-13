Российский Telegram-канал ASTRA заявил, что в ночь на понедельник, 13 мая, самолет «второй армии мира» сбросил на поселок Разумное под Белгородом ФАБ-500, снаряд зарылся в землю на парковке возле жилых домов. Это 33 случай «потери» авиабомбы в регионе за последние 2,5 месяца.

Местное издание сообщило, что еще один такой снаряд взорвался в нескольких десятках метров от первой бомбы с разницей в 8 часов, информирует «НБН».

Фото — t.me/astrapress

Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил падение ФАБ-500 в поселке, назвав ее «взрывоопасными предметами». По словам губернатора, жителей близлежащих домов эвакуировали в безопасное место для уничтожения авиационной бомбы.

В Telegram-канале ASTRA уточнили, что за последние 4 дня российские захватчики «потеряли» в Белгородской области 5 авиабомб. Власти усиленно пытаются скрыть соответствующие инциденты и молчат о том, что упавшие боеприпасы принадлежат армии Путина.

Напомним, ночью в Белгородской области дроны атаковали нефтебазу, которая загорелась после удара БПЛА.