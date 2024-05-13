Агентство Bloomberg прокомментировало внезапное увольнение Шойгу с должности главы Минобороны через несколько дней после «инаугурации» кремлевского диктатора, информирует «НБН».

Журналисты напомнили, что новым министром обороны РФ стал 65-летний Андрей Белоусов, который ранее был первым-вице премьером и экономическим советником бессменного лидера россиян.

В комментарии СМИ политический консультант рассказал, что Белоусов лично лоялен к главе Кремля, в свою очередь Путин считает его честным и не коррумпированным. Диктатор поставил его во главе оборонного ведомства на фоне скандала с заместителем Шойгу Тимуром Ивановым и ограниченного продвижения оккупантов на фронте в Украине.

Также Москва намерена сосредоточиться на развитии военной экономики России, а Белоусов известен своей жесткой позицией в отношении бизнеса. Чиновник был одним из инициаторов повышения налогов для металлургической и горнодобывающей промышленности даже после вторжения РФ в Украину.

Ранее замену главы МО РФ прокомментировали аналитики ISW.