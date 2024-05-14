Глава Польши во время экономического форума в Катаре заявил, что войска Российской Федерации нападут на другие государства, если одержат победу в войне против Украины, информирует «НБН» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам президента, в случае поражения Украины вторжение армии Путина на территорию стран-соседей и государств НАТО неизбежно. Дуда считает, что российские захватчики могут атаковать Польшу, Финляндию или страны Балтии.

Также польский лидер объяснил, почему Варшава не передает Киеву ЗРК Patriot. По словам главы государства, сейчас у его страны нет такой возможности, так как она только начинает получать заказанные системы и дорабатывать свою противовоздушную оборону.

Напомним, бывший командующий армией НАТО в Европе Уэсли Кларк рассказал, сколько времени понадобится «второй армии мира» для начала войны на территории Альянса в случае победы над Украиной.