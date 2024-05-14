Глава немецкого правительства на саммите по безопасности и конкурентоспособности в Швеции напомнил, что ФРГ обязалась поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

По словам политика, решение о передаче третьего ЗРК Patriot было для Берлина «непростым», так как у Германии не очень много таких комплексов. Однако руководству ФРГ было важно сделать свой вклад в усиление украинской противовоздушной обороны.

Канцлер надеется, что европейские союзники последуют примеру Германии, так как Украине нужны системы ПВО, особенно Patriot и IRIS-T, а ВСУ нуждаются в большом количестве танков, артиллерии и боеприпасов.

Напомним, глава правительства Дании Мэтте Фредериксен призвала европейских лидеров последовать примеру Берлина и передать Киеву системы Patriot. По словам премьера, Украине нужно еще 5-6 таких ЗРК.