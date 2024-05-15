Румынский премьер в интервью Digi24 отметил, что пока преждевременно делать вывод о том, что Бухарест не предоставит Украине систему Patriot, учитывая, что его стране необходимы эти ЗРК, информирует «НБН».

Чолаку подчеркнул, что соответствующее решение будет принимать Высший совет нацобороны Румынии. Глава правительства добавил, что он эту тему обсуждал с президентом, однако не будет раскрывать подробности их разговора.

Также политик отметил, что Бухарест увидел реакцию Москвы на возможную отправку комплекса Patriot Украине, которая содержала завуалированную угрозу в адрес его страны. Премьер считает, что решение Румынии о передаче ЗРК беспокоит Кремль.

Чиновник сообщил, что он доволен реакцией руководства РФ, кроме того, в Бухаресте нет опасений по поводу нападения оккупантов на страну НАТО с активной поддержкой.

Чолаку добавил, что заявления из Москвы говорят о том, что решение румынских властей имеют вес и Кремль боится мобилизации усилий мира против российского диктатора.

Ранее премьер Румынии сообщил позицию главы Минобороны относительно предоставления комплекса Patriot Украине.