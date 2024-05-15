Как сообщают журналисты, покушение на Фицо было совершено возле здания Дома культуры в Гандлове, где заседало правительство. Политик вышел к народу, после чего раздались выстрелы, информирует «НБН».

Нападавший открыл огонь по главе правительства из огнестрельного оружия, раненого премьера оттащили в машину его охранники. Полиция стразу же арестовала предполагаемого стрелка, по данным СМИ, это 71-летний мужчина из словацкого города Левице.

Покушение на убийство потрясло представителей словацкого руководства и европейских лидеров. Глава государства Зузана Чапутова заявила, что она в шоке от нападения на Фицо и пожелала премьеру много сил, чтобы оправиться.

Журналисты сообщают, что преступник ранил политика в руку и ногу. На официальной Facebook-странице главы правительства заявили, что он находится в тяжелом состоянии. Премьера на вертолете доставят в Банска-Бистрицу, так как ему требуется срочное медицинское вмешательство и следующие несколько часов будут решающими.

После выстрелов в Фицо ситуация в местном парламенте стала напряженной. Чиновник Рихард Глюк возложил ответственность за трагедию на оппозицию. Заместитель спикера Национального совета Андрей Данко попытался обвинить в инциденте журналистов.

Ранее в Белом доме прокомментировали подготовку покушения на Зеленского российскими агентами.