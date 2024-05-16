После «инаугурации» глава Кремля осуществил свой первый зарубежный визит в Китай. Путин не просто так выбрал именно КНР, по словам его помощника Юрия Ушакова, таким образом диктатор сделал ответный жест на приезд Си Цзинпина в Москву в 2023 году после переизбрания на третий срок.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Диктатор заявил, что у них сложилась добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу. Бессменный лидер россиян считает, что это свидетельствует о «развитии отношений и всеобъемлющего партнерства» двух стран.

В свою очередь глава Китая назвал отношения страны-агрессора с КНР «эталоном отношений между великими государствами», отметив, что они отличаются дружбой, доверием, уважением и взаимной выгодой.

Также на встрече с кремлевским диктатором Си Цзиньпин упомянул о войне в Украине, в очередной раз призвав найти «политическое решение».