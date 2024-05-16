Во время встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным глава КНР заявил, что его страна поддерживает суверенитет Украины. При этом Си Цзиньпин согласился с бессменным лидером россиян относительного того, что завершать развязанную РФ войну нужно «политическим путем».

По его словам, Пекин будет поддерживать позицию нейтралитета в своей внешней политике, информирует «НБН» со ссылкой на китайское издание The Paper.

Лидер Китая убежден, что так называемое «политическое решение» для Украины включает соблюдение принципов Устава Организации объединенных Наций –уважение суверенитета и территориальной целостности. Си Цзиньпин добавил, что он надеется на скорое возвращение Европы к миру.

Напомним, ранее лидер КНР в Будапеште встретился с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Глава правительства Венгрии заявил, что европейские государства находятся «на стороне войны» и поддержал «мирный план» Пекина по Украине.