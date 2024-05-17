Результаты социологического опроса «Левада-Центра» за апрель показал, что 39% россиян считают, что их страна должна продолжать военные действия в Украине, 51% граждан РФ убежден, что время начинать мирные переговоры.

75% респондентов сообщили, что они поддерживают действия оккупантов в соседней стране, 17% заявили, что не поддерживают, информирует «НБН».

Если бы кремлевский диктатор Владимир Путин принял решение завершить так называемую «спецоперацию», 71% опрошенных намерен поддержать его решение, 21% выступил бы против.

При этом прекращение войны против Украины с возвращением захваченных регионов поддержали бы 30% граждан РФ, при этом большинство 60% респондентов не намерены отдавать оккупированные территории.

Напомним, исследование КМИС показало, сколько украинских беженцев и при каких условиях намерены вернуться из Европы.