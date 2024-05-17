Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства на своей Facebook-странице рассказал, что он ветировал резолюцию Совета Европы о признании и поддержке исключительно «формулы мира» Владимира Зеленского для завершения войны в Украине, пишет «НБН».

По словам венгерского дипломата, Совет Европы мог бы стать «отличной платформой для развития мира», однако якобы после того, как из него исключили страну-агрессора, эта возможность была утрачена.

В очередной раз министр призвал к началу мирных переговоров, вместо предоставления военной помощи Украине и «фантазий о ядерной войне». Сийярто заявил, что настоящий диалог состоится только тогда, когда за столом переговоров будут представители Киева и Москвы.

Глава МИД добавил, что он наложил вето на решение Совета Европы. Он считает, что другие страны также разработали «мирные планы», которые якобы не хуже «формулы мира» украинского лидера. Дипломат уточнил, что он попросил включить в резолюцию другие «мирные предложения», что отклонило большинство, поэтому он заблокировал принятие документа.

Ранее СМИ сообщили, что президент Бразилии не хочет участвовать в Глобальном саммите мира, так как на мероприятии не будет представителей Российской Федерации.