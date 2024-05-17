В эфире венгерского государственного радио глава правительства заявил, что Фицо находится «между жизнью и смертью», отметив, что следующие недели для словацкого премьер-министра будут решающими.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам представителя Будапешта, наступил критический момент накануне выборов в Европарламент, которые состоятся в начале июня. Их результаты вместе с президентскими выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе.

Орбан отметил, что в этой ситуации очень нужен Фицо и его страна, настроенная на мир. Венгерский премьер пожелал политику поправиться как можно скорее и вернуться к работе.

Отметим, что Офис Генпрокурора Словакии решил не сообщать новые детали расследования покушения на главу правительства. Также в Нацполиции страны опровергли сообщения о том, что у стрелка был партнер из Украины – женщина, которая подтолкнула его к преступлению.

Ранее нападение на Фицо прокомментировал спикер Путина Дмитрий Песков.