Американское издание The New York Times пишет, что Киев обратился к партнерам в США и НАТО с просьбой помочь в обучении 150 000 военнослужащих ближе к линии фронта для более быстрого развертывания, так как в Украине не хватает сил для подготовки защитников, сообщает «НБН».

Журналисты считают, что отправка войск Альянса в Украину сильнее «размоет» предыдущую «красную линию» и может втянуть США и европейские государства в войну.

По данным СМИ, американское руководство официально не поддержало эту идею, однако глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун считает этот процесс неизбежным. Он заявил, что военные НАТО в Украине будут под угрозой, поэтому для их защиты нужно будет использовать дополнительные комплексы ПВО.

Военные отмечают, что перенос подготовки защитников на украинскую территорию позволит инструкторам из США быстрее собирать информацию о нововведениях на поле боя, что потенциально позволит им перенять их обучение.

Как сообщалось, в Военном комитете Альянса объяснили, от чего зависит ситуация на фронте в Украине.