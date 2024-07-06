В аналитическом материале ISW отмечается, что по результатам июньского соцопроса «Левада-Центра», две трети россиян обвиняют США и Североатлантический Альянс в войне в Украине. За год количество таких респондентов возросло, кроме того, половина из них убеждена, что так называемая «СВО» может обернуться прямой конфронтацией между их страной и НАТО, информирует «НБН».

При этом 95% участников исследования обеспокоены ударами по приграничным регионам и тыловым районам государства-террориста, 86% опасаются ядерного удара и поставки оружия западными странами в Украину.

Более 50% россиян выступают против применения ядерного оружия в Украине, однако 34% опрошенных считают, что его использование против соседнего государства «может быть оправдано».

Результаты соцопроса также показали рост количества граждан РФ, которые гордятся как называемой «спецоперацией» до 48%, в ноябре прошлого года таких россиян было 45%.

Американские эксперты отмечают, что граждане страны-агрессора, которые критикуют ведение войны в Украине, все еще поддерживают «СВО» из-за бесправия и патриотизма. Они прямо не признают вторжение ошибкой и считают, что армия Путина должна продолжать боевые действия.

Информационные операции Кремля создали слой патриотизма, который служит буфером между жалобами на «спецоперацию», которые может терпеть Москва, и существенной оппозицией, которую руководство РФ не может или не хочет терпеть.

Отметим, что в «Левада-Центре» заявили о росте сторонников мирных переговоров среди жителей РФ.