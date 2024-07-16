В своем «мирном плане», который он передал лидерам ЕС, Орбан отмечает, что в случае возвращения в президентское кресло Трамп может стать посредником на переговорах между Киевом и Москвой, информирует «НБН».

Как пишет пропагандистское агентство «ТАСС», спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков назвал соответствующие высказывания «мнениями и спекуляциями». При этом пресс-секретарь Путина напомнил, что республиканец является кандидатом в президенты, призвав дождаться результатов выборов в Штатах.

Традиционно представитель Москвы обвинил американское руководство во враждебном отношении к стране-агрессору. Чиновник добавил, что российские власти якобы выходят из той реальности, что Белый дом является противником диалога по Украине.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о реакции стран НАТО на «миротворческую миссию» Орбана в столице РФ.