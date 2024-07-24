Руководитель внешнеполитического ведомства в интервью ATV рассказал, что он ясно дал понять Еврокомиссии, что Украина не получит 6,5 миллиарда евро на закупку оружия из Европейского фонда мира, пока Киев не возобновит транзит «черного золота» из страны-агрессора в Венгрию через нефтепровод «Дружба».

Дипломат обвинил Украину в том, что она якобы угрожает безопасности энергоносителей его страны, информирует «НБН».

После того как Киев ужесточил санкции против российской компании «Лукойл» венгры перестали получать «черное золото» из страны-агрессора. Глава МИД назвал такие действия украинской стороны «нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС».

По сути, представитель Будапешта требует, чтобы Киев ослабил санкционное давление на государство-террориста в обмен на разблокирование финасовой помощи от ЕС.

Ранее в МИД ФРГ прокомментировали попытки Венгрии ослабить помощь Украине от ЕС.