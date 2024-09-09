Российский Telegram-канал «112» заявил, что сегодня в Московской области разбился самолет Ан-2. В результате катастрофы погибли все члены экипажа. Паблик опубликовал первую фотографию с места инцидента, информирует «НБН».

Фото – t.me/ENews112

Сообщается, что Ан-2 в Московской области осуществлял испытательный полет. В результате самолет упал в районе аэродрома вблизи поселка Ватулино. На борту находились два пилота, они погибли.

Предварительной причиной аварии российские СМИ называют неполадки с мотором. По данным одного из пропагандистских Telegram-каналов, сегодня Ан-2 трижды поднимался в воздух, первые два полета прошли нормально. Во время последнего взлета мотор «чихнул» и вскоре самолет начал резко терять высоту, что закончилось катастрофой.

Как сообщалось, авиационный эксперт подсчитал, сколько самолетов осталось у «второй армии мира» для выполнения боевых задач.