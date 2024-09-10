В ходе пресс-конференции в Нью-Йорке глава Генассамблеи признал, что организация не может вынудить РФ соблюдать международное право и Устав ООН, поскольку у нее недостаточно возможностей и полномочий для влияния на агрессивную страну.

По его словам, организация продолжает надеяться и ждать, что государство-террорист начнет выполнять свои обязанности, информирует «НБН».

При этом, как отметил Фрэнсис, Генассамблея приняла «ряд решительных резолюций», в которых призвала страну-агрессора немедленно вывести оккупационные силы с украинской территории. Он подчеркнул, что вторжение РФ в соседнюю страну является грубым нарушением международного права и организация не может мириться с этим.

Напомним, РФ пожаловалась в ООН на «удары ВСУ» по гражданскому населению Курской области. В организации ответили на заявления из Москвы.