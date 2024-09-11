Представитель Кремля, отвечая на вопрос пропагандистов из агентства «ТАСС», заявил, что западные государства якобы пытаются дистанцироваться от войны в Украине, однако повышают свою вовлеченность в конфликт, хотя «повышать уже некуда», информирует «НБН».

Говоря о поставках дальнобойного оружия для Сил обороны и снятие ограничений на его применение для ударов вглубь территории страны-агрессора, Песков пригрозил, что в случае такого шага партнеров Киева «ответ» Российской Федерации «будет соответствующим».

По мнению спикера Путина, союзники Киева якобы уже приняли решение об отмене запрета на использование западного оружия для атак на российскую территорию, которое сейчас «просто формализовывается» через средства массовой информации.

Также пресс-секретарь кремлевского диктатора прокомментировал упоминания о Путине на дебатах кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа.