В четверг, 19 сентября, депутаты Европарламента в Страсбурге приняли резолюцию, в которой перечислили требования к странам-членам ЕС относительно помощи Украине.

По их мнению, Киев не может в полной мере реализовать право на самооборону из-за ограничений союзников, сообщает «НБН» со ссылкой на издание DW.

В документе содержится призыв отменить запрет на применение Силами обороны западного оружия для нанесения ударов вглубь РФ, передать Украине крылатые ракеты Taurus, ввести эмбарго на российскую нефть, газ, сырье, зерно, удобрения, а также усилить санкционное давление на друзей России – КНДР и Иран.

Помимо этого, в Европарламенте считают необходимым принять меры в отношении ядерного сектора страны-агрессора, в частности ввести санкции против виновных в нарушении безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщалось, в МИД Польши призвали государства Евросоюза лишать украинских мужчин социальной поддержки.