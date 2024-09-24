Руководитель внешнеполитического ведомства Польши в интервью MSNBC высказался о предпосылках к окончанию российско-украинской войны. По мнению Сикорского, глава РФ завершит свою агрессию, когда осознает, что не может достичь целей вторжения, информирует «НБН».

Дипломат напомнил, что возможности экономики РФ и способность Москвы посылать сотни тысяч граждан на смерть не безграничны. Руководитель МИД уверен, что, если партнеры Киева не остановятся на достигнутом, войну удастся закончить с восстановлением государственных границ Украины.

Министр отметил, что украинской оборонной промышленности не хватает ресурсов, однако несколько миллиардов долларов от союзников могли бы помочь стране и показать диктатору, что он не сможет победить.

Представитель Варшавы также упомянул о наступлении Сил обороны в Курской области. Сикорский отметил, что эта операция ВСУ перенесла боевые действия на территорию страны-агрессора, поэтому даже кремлевские пропагандисты начали понимать, что все идет не по плану Москвы.

Напомним, как сообщали СМИ, глава государства Владимир Зеленский включил в план победы Украины наступление защитников в приграничном регионе РФ.