Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», накануне, 4 октября, президент США Джозеф Байден заявлял — решение о том, какой ответ Израиль должен предпринять против Ирана, пока не принято Белым домом.

По словам Байдена, будь США на месте Израиля, они бы продумали альтернативные варианты, в частности, исключив удары по нефтяным месторождениям.

При этом, американский лидер отдельно добавил — правительство Израиля еще не решило, «что оно собирается сделать» в качестве ответных мер на массированную атаку баллистическими ракетами Ирана, проведенную во вторник, 1 октября.

Впрочем, Байден отметил, что израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху следует помнить о поддержке Иерусалима Вашингтоном, принимая какие-либо решения, касающиеся последующих шагов.

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