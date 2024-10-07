Руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ допускает, что в будущем ВСУ смогут бить вглубь территории государства-террориста оружием из немецких запасов, информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

По словам дипломата, Украина не обязана ждать нападения на свою территорию, прежде чем защищаться от врага. Бербок отметила, что даже самая лучшая противовоздушная оборона не может застраховать страну от ударов оккупантов.

Министр считает важным принимать превентивные меры для предотвращения атак армии государства-террориста, в частности уничтожать пусковые площадки ВС РФ. Однако, как подчеркнула глава МИД ФРГ, масштабы этих действий публично обсуждаться не будут, чтобы россияне не получили преимущества.

Напомним, в конце прошлого месяца в британском парламенте заявили, что у западных партнеров Киева после двухлетней поддержки Украины иссякли запасы оружия.