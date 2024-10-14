Член Бундестага в эфире ARD заявил, что выступает за предоставление крылатых ракет Taurus для Сил обороны Украины, информирует «НБН» со ссылкой на телеканал N-tv.

Будущий кандидат на пост немецкого канцлера убежден, что отправка дальнобойного оружия, которое давно Киев просит у Берлина, могла бы состояться при одном условии.

Политик предложил сначала потребовать от кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить атаки на украинские гражданские объекты. По словам лидера партии «Христианско-демократический союз», если российский лидер продолжит бить по ним, Запад должен разрешить Силам обороны наносить удары по территории страны-агрессора его оружием.

Конкурент Шольца добавил, что после этого Германия должна сделать следующий важный шаг – отправить для ВСУ крылатые ракеты Taurus.

Отметим, что глава правительства ФРГ Олаф Шольц неоднократно отказывался передавать Украине дальнобойное оружие, заявляя, что его позиция в этом вопросе остается неизменной.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что глава Кремля отказался от телефонного разговора с канцлером.