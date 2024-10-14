Американское издание Politico пишет, что венгерский премьер-министр отказывается одобрить продление санкций против страны-агрессора, что усложняет выделение 50 миллиардов долларов кредита Украине от США, ЕС и G7 за счет замороженных активов РФ.

Орбан мешает Западу поддерживать Киев, чтобы помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу, сообщает «НБН».

Журналисты пишут, что Вашингтон попросил Евросоюз продлить антироссийские санкции до 36 месяцев, однако представитель Будапешта отказывается от этого шага. По словам анонимного европейского дипломата, если ЕС не выполнит просьбу США, это будет стоить больших денег организации и, в частности, Венгрии.

Однако для венгерского премьера это небольшая цена, которую он заплатит за то, чтобы приобрести добрую волю республиканца, пообещавшего, что после возвращения в Белый дом он «не даст Украине ни цента».

Если Вашингтон и Брюссель подпишут соглашение о предоставлении Украине нового займа в размере 35 миллиардов евро, новый американский президент будет обязан обслуживать его годами. Однако, в случае отказа Штатов от участия в кредите, Трамп будет освобожден от такого обязательства.

Напомним, на прошлой неделе Орбан обвинил руководство Еврокомиссии в том, что оно якобы хочет свергнуть венгерское правительство.