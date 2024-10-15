Глава правительства ФРГ в интервью немецкому изданию Schweriner Volkszeitung признал, что гражданам его страны не объяснили, почему Берлину важно предоставлять военную и другую помощь Украине, информирует «НБН».

По словам канцлера, во время гражданских диалогов в его стране стали чаще интересоваться, является ли правильным такой уровень поддержки украинцев. Политик объяснил это тем, что долгое время в СМИ не было дискуссий на эту тему, иначе бы больше немцев понимали важность предоставления помощи Киеву.

Шольц отметил, что его как канцлера спрашивали, почему он бы не передал для ВСУ больше оружия еще быстрее, однако никто не задавал вопрос о том, являются ли правильными действия Берлина. Глава правительства добавил, что он забыл объяснить, почему важно помогать Украине и оставаться уравновешенным – не делать все то, что некоторые громко требуют.

Канцлер в очередной раз подчеркнул, что его позиция относительно отправки крылатых ракет Taurus Киеву и применения немецкого оружия для обстрелов всей территории РФ остается неизменной.

В то же время его конкурент Фридрих Мерц заявил, что он готов предоставить Украине соответствующие дальнобойные ракеты, однако при одном условии.