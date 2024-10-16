Словацкий премьер заявил, что вероятность окончания войны в Украине сейчас очень высока, однако не на условиях, приемлемых для Киева, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Политик рассчитывает, что заседание Европейского совета укажет, когда это может произойти, отметив, что «внезапно всплыла» тема приглашения Украины в Североатлантический Альянс. Фицо убежден, что приглашение в организацию не будет «бесплатным».

Глава правительства Словакии пожелал украинцам справедливого мира, однако выразил сомнение относительно возможности достижения этой цели. По его словам, нужно признать, что российские захватчики не покинут оккупированные регионы, кроме того, они отвоевывают все больше территорий. Премьер убежден, что в связи с этим военного сценария для решения конфликта нет.

В то же время, как заверил политик, Братислава поддерживает территориальную целостность соседней страны и поддержит любой мирный план, который будет предложен для завершения войны.

Как сообщалось, генсек НАТО Марк Рютте назвал условие для начала переговорного процесса между Украиной и РФ.