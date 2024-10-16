Журналист американского издания The Washington Post Боб Вудворд написал книгу «Война», в котором рассказал, что бывший американский лидер после ухода из Белого дома провел по меньшей мере семь телефонных разговоров с главой Кремля, информирует «НБН».

Как пишет «Радио Свобода», во время сессии вопросов и ответов в Чикагском экономическом клубе 45-й президент США отреагировал на соответствующую информацию.

По словам республиканца, он это не комментирует. При этом Трамп отметил, что, если он поговорил с российским диктатором – это было разумно. Экс-глава Белого дома считает, что он дружествен с людьми и, если он может иметь с ними отношения, это хорошо с точки зрения страны.

В то же время в Кремле также отрицают частные разговоры Трампа и Путина. Спикер главы РФ Дмитрий Песков заявил, что политики не созванивались.

Как сообщало издание Politexpert, кандидат в президенты США от республиканцев выразил недовольство в связи с предстоящим интервью его оппонентки Камалы Харрис на Fox News. Журналисты объяснили, что не устраивает Трампа.

Напомним, бывший глава Белого дома заявил, что лидер россиян говорил ему о решении вторгнуться в Украину.