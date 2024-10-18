Агентство Bloomberg пишет, что венгерский премьер-министр не позволил Европейскому Союзу изменить режим санкций против РФ. В связи с этим участие Вашингтона в предоставлении Украине кредита на сумму в размере 50 миллиардов долларов США, ЕС и G7 за счет замороженных активов РФ фактически заблокирована.

Журналисты напомнили, что американское руководство просит Евросоюз пересмотреть сроки продления антироссийских санкций, сообщает «НБН» со ссылкой на издание Politexpert.

Сейчас ограничительные меры против РФ продлевают каждые 6 месяцев, однако Вашингтон просит увеличить срок до 3 лет, что поможет стабильно обслуживать кредиты для поддержки Киева.

СМИ заявило, что глава правительства Венгрии заблокировал все усилия ЕС по этому процессу, чтобы не позволить организации принять решение об изменении санкционного режима по России до выборов президента в США.

Ранее американское издание Politico сообщало, что соответствующие усилия Орбана направлены на помощь Трампу. Политик хочет, чтобы республиканец выполнил свое обещание по Украине. Кандидат в президенты США ранее утверждал, что «не даст ни цента» Киеву после возвращения в Белый дом.