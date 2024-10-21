Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ в понедельник, 21 октября, не опроверг и не подтвердил сообщения о переброске северокорейских военных на полигоны в РФ для подготовки к участию в войне против Украины.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

По словам Пескова, в Москве видят «много противоречивой информации». Спикер Путина отметил, что в КНДР заявляют одно, а потом в Министерстве обороны США говорят, что у них нет подтверждения высказываниям Пхеньяна.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора назвал Северную Корею «близким соседом» и «партнером» России. Чиновник заявил, что государства развивают отношения во всех сферах и это не должно вызывать у кого-то обеспокоенность, поскольку сотрудничество Пхеньяна и Москвы якобы не направлено против третьих стран.

Как сообщали СМИ, россияне отправили военных из КНДР на позиции на границе Курской и Брянской областей, откуда 18 северокорейских бойцов сбежали.