Вице-президент США во время мероприятия в штате Мичиган с бывшим членом Палаты представителей Лиз Чейни и Марией Шрайвер заявила, что ее оппонент на выборах предложит Украине сдаться, пишет издание «НБН» со ссылкой на CNN.

Политик напомнила, что республиканец обещает положить конец войне за день, то есть намерен заставить украинское руководство отказаться от борьбы с оккупантами, которые нарушили суверенитет его государства. Харрис не сомневается, что, если Трамп вернется в Белый дом, кремлевский диктатор «будет сидеть в Киеве».

Кандидат в президенты США от Демократической партии призвала «прочитать и понять», что говорит ее соперник относительно окончания российско-украинской войны.

Как сообщало издание Politexpert, Харрис обещает в случае прихода к власти полностью легализовать марихуану в США. Журналисты объяснили, с какими вызовами столкнется политик в попытке реализации этой идеи.

Напомним, в интервью американскому СМИ Трамп рассказал, как угрожал главе Кремля ударом по Москве в ответ на вторжение в Украину.