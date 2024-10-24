Глава государства в ходе совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой сообщил, что Сеул не будет «сидеть сложа руки», наблюдая, как северокорейское руководство отправляет своих военнослужащих в РФ, информирует «НБН».

По словам политика, если Пхеньян отправит на войну в Украину спецназ, Южная Корея будет шаг за шагом помогать Киеву и рассмотрит возможность принятия необходимых мер для обеспечения безопасности Корейского полуострова.

Южнокорейский лидер заявил, что Сеул может пересмотреть свой принцип отказа от прямых поставок летального оружия, уточнив, что это будет зависеть от военной активности соседнего государства и развития его сотрудничества с РФ.

Отметим, что ранее главный заместитель советника по вопросам нацбезопасности Южной Кореи Ким Тхе Хё также утверждал, что Сеул не будет стоит в стороне и решительно отреагирует на незаконное взаимодействие КНДР с Россией.

Как сообщалось, представитель КНДР в ООН назвал отправку военных Пхеньяном в РФ «беспочвенными слухами», а сотрудничество с Москвой «законным».