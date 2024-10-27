Как информирует «НБН» со ссылкой на издание Axios, недавними авиаударами ЦАХАЛ поражены не только военные базы, но и поврежден ключевая составляющая иранской программы по производству баллистических ракет.

Как стало известно, серия авиаударов ЦАХАЛ была направлена на более десятка «планетарных смесителей», необходимых для изготовления твердого топлива для баллистического типа ракет. Таким образом, атака ЦАХАЛ значительно истощила потенциал Ирана, касающийся восполнения ракетного арсенала, и позволит удержать исламистов от осуществления ударов по Израилю, идентичных совершенным в начале текущего месяца.

Следует отметить, что по мнению неуказанного высокопоставленного военного функционера США, вчерашние воздушные удары Израиля фактически парализовали возможности Ирана по стабильному пополнению ракетных запасов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Москва заранее предупреждала Тегеран об израильской атаке 26 октября.