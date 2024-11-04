Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности встретился с руководителем МИД Южной Кореи Чо Тэ Юлем для обсуждения агрессии РФ против Украины на фоне отправки северокорейских войск в Россию.

Боррель просит Сеул усилить поддержку Киева, информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам политика, вторжение российских войск в Украину – экзистенциальная угроза, что лучше всего понимает южнокорейское руководство. Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС и Сеул едины в поддержке Киева и он призывает усилить ее.

Боррель посетил демилитаризированную зону между Южной Кореей и КНДР. Он назвал этот визит еще одним напоминанием о необходимости делать больше инвестиций в достижение мира.

Отметим, что Сеул ранее предоставил Киеву нелетальную помощь, в частности оборудование для разминирования, однако пока не обсуждает передачу оружия.

В то же время аналитики ISW заявили, что власти Южной Кореи намерены расширить поддержку Украины, после того, как Пхеньян отправил своих солдат в РФ.