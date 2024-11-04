Кандидат в президенты США от республиканцев в ходе митинга в Уоррене штата Мичиган пообещал Европейскому Союзу, что он будет вести в отношении его членов политику «глаз за глаз» в случае возвращения в Белый дом, информирует «НБН».

В своем выступлении Трамп негативно высказался о странах ЕС. 45-й президент США заявил, что эти государства «почти такие же плохие, как и Китай» для экономики Штатов.

По его словам, члены ЕС якобы не принимают американские автомобили, фермерские продукты, однако ввозят это в его страну миллионами. Оппонент Камалы Гаррис заявил, что если КНР или любое другое государство взимает 100% или 200% пошлины, то Штаты будут взымать с них такой же объем денежных сборов.

Республиканец пообещал гражданам США, что обеспечит им право жить в самом богатом и могущественном государстве на планете.

Как сообщало издание Politexpert, предвыборный штаб Трампа в Пенсильвании подал иск против избирательной комиссии штата.

Напомним, корреспондент американского издания NYT Дэвид Сенгер заявил, что 45-й президент США в случае переизбрания продолжит свою хаотичную внешнюю политику.