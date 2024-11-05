Вице-премьер Польши раскритиковал Зеленского за его призыв сбивать российские ракеты над украинской территорией. Гавковский обвинил президента в намерении втянуть его государство в войну с Россией, пишет издание «НБН» со ссылкой на Radio Zet.

По его словам, последние высказывания главы Украины – слова, «не достойные политика, который многим обязан Польше». Гавковский считает, что Киев ведет себя нечестно в отношении его государства, которое подарило ему технику и позаботилась о его гражданах.

Представитель Варшавы отметил, что Польша является большим другом Украины и, по его мнению, в этой ситуации Зеленский должен говорить «спасибо», а не устраивать травлю.

Политик обвинил украинского лидера в том, что он якобы хочет втянуть Польшу в боевые действия, чтобы она воевала с Российской Федерацией. Вице-премьер-министр добавил, что он хотел бы, чтобы Киев ценил Варшаву как друга, а не критиковал, когда захотел еще больше.

Ранее в интервью иностранным СМИ Зеленский сообщил, что Украина договорилась с НАТО о передаче современной авиации Варшаве, которая должна была отдать Киеву свои истребители МиГ-29. В Министерстве иностранных дел Польши ответили на упрек президента.