СМИ сообщают, что Трамп набрал более 270 голосов избирателей, чтобы стать главой США. Республиканец уже заявил о своей победе, не дожидаясь официальных результатов голосования, информирует издание «НБН».

Как пишет агентство Sky News, политик пообещал американцам завершить все войны в мире после возвращения в Белый дом. Он отметил, что за четыре года под его правлением Штаты не участвовали в новых вооруженных конфликтах, добавив, что США в рекордные сроки победили ИГИЛ.

По словам Трампа, завершение всех войн на планете – важная победа для свободы и демократии. Политик призвал оставить разногласия последних лет в прошлом и объединиться. Республиканец не сомневается, что Штаты смогут достичь поставленных целей.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский одним из первых поздравил Трампа с победой на выборах. Гарант сообщил, что наша страна ожидает эпоху сильных США во время правления республиканца и выразил надежду на то, что Вашингтон поможет Украине достичь мира.