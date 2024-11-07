Нелегитимный глава Республики Беларусь прокомментировал президентские выборы в США. Лукашенко похвалил Трампа, отметив, что республиканец – «молодец», как бы он к нему не относился, информирует «НБН» со ссылкой на агентство «Белта».

Соратник Путина заявил, что американский политик «прошелся как бульдозер», несмотря на то, что в него «стреляли, давили, посадить хотели». В победе Трампа на выборах нелегитимный президент РБ также увидел «подвиг во имя американского народа».

Диктатор вспомнил и об оппонентке республиканца Камале Харрис. Самопровозглашенный руководитель Беларуси отметил, что кандидату от Демократической партии «не надо плакать» и переживать из-за поражения.

Лукашенко заявил, что США «созрели к избранию чернокожего президента», однако они «еще не готовы выбрать женщину». Нелегитимный президент уверен, что Харрис «сделала все возможное и невозможное».

При этом соратник российского лидера добавил, что «ему все равно», кто выиграл в президентской гонке в Америке.

Напомним, Курт Волкер высказался о предстоящем звонке Трампа главе Кремля относительно соглашения о прекращении войны.