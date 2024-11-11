Глава немецкого правительства в программе Caren Miosga канала ARD сообщил, что он намерен в «нужное время» провести телефонный разговор с главой Кремля. По словам Шольца, диалог с российским диктатором состоится «вскоре», информирует издание «НБН».

Канцлер назвал себя «ответственным политиком», который не будет делать такие шаги наедине, объяснив, что переговоры с Путиным потребует «многих разговоров с другими», в частности обсуждения с украинским руководством.

Как пишет российское пропагандистское агентство «РИА Новости», Песков прокомментировал слова Шольца о намерении поговорить с главой Кремля. По словам спикера диктатора, Берлин не посылал Москве сигналов о возможном диалоге политиков, поэтому подготовка к их телефонным переговорам не проводится.

Напомним, западное издание сообщило, что 47-й президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации намерен посадить за стол переговоров представителей Киева и Москвы.