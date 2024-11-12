Глава дипломатии Евросоюза заявил, что государствам-членам организации следует рассмотреть сценарий увеличения поддержки Украины на фоне возвращения Дональда Трампа в президентское кресло.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на РАР.

По словам главы европейской дипломатии, Украина в этот решающий момент нуждается в поддержке и ЕС должен заверить Киев, что она будет продолжаться. Политик считает, что нельзя допускать ситуацию, когда США действуют, а Европа только реагирует – ей нужно взять на себя ответственность.

Боррель уточнил, что от союзников в этом вопросе требуется решимость, политическая воля и соответствующие ресурсы.

Представитель Брюсселя добавил, что увеличение помощи Украины министры Европейского Союза рассмотрят на следующем Совете по иностранным делам, который состоится в понедельник.

Напомним, в интервью украинскому СМИ глава европейской дипломатии сообщил, сколько артиллерийских боеприпасов получил Киев от ЕС.