Французский лидер перед отлетом из Буэнос-Айреса допустил, что может согласиться на разговор с лидером россиян. Макрон напомнил, что он никогда не исключал возобновление переговоров с кремлевским диктатором.

Политик уточнил, что он готов провести телефонный разговор с Путиным, «когда контекст и условия будут подходящими», информирует «НБН» со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Напомним, что на фоне недавней массированной атаки ВС РФ на Украину глава Франции заявил, что кремлевский диктатор не хочет мира и не готов к переговорному процессу, его цель – сделать боевые действия еще более интенсивными. Макрон отметил, что союзники Киева должны выполнять свои обязательства перед ним, предоставляя оружие и оборудование для Сил обороны.

Также президент прокомментировал телефонный разговор главы немецкого правительства Олафа Шольца с лидером россиян 15 ноября. Политик отметил, что каждый лидер абсолютно свободен в своих инициативах.

Ранее переговоры Шольца с Путиным подтвердили в Берлине, раскрыв некоторые подробности их диалога.